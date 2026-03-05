Jamar Smith lascia Reggio Emilia | risolto il contratto in

La Pallacanestro Reggiana ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Jamar Smith, che avrebbe dovuto rinnovarsi a giugno. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli. L’atleta lascia quindi il club prima della scadenza prevista del contratto. La squadra continuerà senza il giocatore nel roster della prossima stagione.

Una comunicazione ufficiale segnala la risoluzione consensuale del contratto tra Pallacanestro Reggiana e l’atleta Jamar Smith, con scadenza prevista a giugno 2026, e indica la continuità dell’impegno fino al termine della stagione. La gestione della situazione è guidata dalla professionalità dimostrata dall’atleta e dalla pianificazione della squadra per la fase finale della stagione. La società ha concordato una risoluzione consensuale dell’accordo con Jamar Smith, accordo che rimane in vigore per la parte restante della stagione. Smith resterà a Reggio Emilia insieme alla sua famiglia e continuerà a essere a disposizione di coach Dimitris Priftis per gli allenamenti della prima squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

