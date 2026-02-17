stefano de martino conduttore di sanremo 2027 trovato anche il nuovo direttore artistico

Stefano De Martino è stato scelto come conduttore di Sanremo 2027, una decisione che ha sorpreso molti appassionati. La Rai ha annunciato anche il nuovo direttore artistico, Andrea Ricci, che lavorerà per dare una svolta al festival. La scelta di De Martino arriva dopo mesi di trattative e si sa già che porterà un’energia diversa sul palco.

Mentre il sipario su Sanremo 2026 non si è ancora alzato, i riflettori sono già puntati sul Festival del 2027. Il motivo è presto detto: Carlo Conti ha rifiutato un’ulteriore conduzione dopo cinque edizioni. Sostituirlo non sarà semplice visto che il toscano ha ricoperto il duplice ruolo di direttore artistico ma pare che la Rai sia più propensa che mai ad avere Stefano De Martino. Un nome che circola da tempo dietro le quinte dell’Ariston e ora pare che manchi solo la firma dello scugnizzo di Torre Annunziata. Chi condurrà Sanremo 2027, Stefano De Martino al posto di Carlo Conti. Stando agli ultimi rumors, una fetta della Rai e diversi produttori discografici vorrebbero vedere Amadeus tornare sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Dilei.it

