Stefano De Martino nuovo conduttore di Sanremo dopo l’annuncio interviene Fiorello

Durante la finale dell’edizione appena conclusa del Festival di Sanremo, dal palco dell’Ariston è stato annunciato che Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del 2027. L’annuncio ha suscitato reazioni e, successivamente, è intervenuto Fiorello per commentare la notizia. Nessun altro dettaglio è stato diffuso riguardo all’organizzazione o al programma dell’evento.

Il Festival di Sanremo guarda già al futuro. Durante la finale dell’edizione appena conclusa, dal palco dell’Ariston è arrivato l’annuncio che segna il prossimo passaggio di testimone: sarà Stefano De Martino il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Una comunicazione in diretta che ha sorpreso il pubblico e acceso immediatamente il dibattito. A dare la notizia è stato Carlo Conti, che ha raggiunto De Martino in platea ufficializzando così le voci circolate nelle ultime settimane. “È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ringraziare la Rai, e ora testa bassa e pedalare”, ha commentato il futuro direttore artistico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

