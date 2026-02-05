Marco Van Ginkel dice addio al calcio a 33 anni. L’ex centrocampista del Milan ha deciso di smettere, annunciando ufficialmente il suo ritiro. Dopo aver giocato in Italia e in Olanda, il giocatore si prende ora una pausa dai campi.

Marco Van Ginkel saluta ufficialmente il calcio giocato. L'ex centrocampista olandese del Milan ha annunciato il ritiro attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo social. Il calciatore, che da poco ha compiuto 33 anni, dopo diverse esperienze in patri tra Vitesse e PSV ma anche l'avventura al Milan in Serie A, appende gli scarpini al chiodo. Ecco, di seguito, il messaggio social: "Dopo 16 anni saluto il calcio professionistico. Un viaggio pieno di alti e bassi, lezioni imparate e ricordi che conserverò per sempre. Grazie a tutti quelli che mi sono stati accanto lungo il percorso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Van Ginkel dice addio al calcio: il centrocampista olandese si ritira a 33 anni

Approfondimenti su Van Ginkel Retirement

Rui Patricio, ex portiere della Roma, si ritira dal calcio professionistico all'età di 37 anni.

Simon Yates, vincitore del Giro d’Italia 2025, ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico all'età di 33 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Van Ginkel Retirement

Milan, ricordi van Ginkel? Si ritira a 33 anni, arriva l'annuncioMarco Van Ginkel dice addio al calcio giocato pur avendo ancora solo 33 anni: una stagione in Serie A con il Milan. calciomercato.com

Vitesse en PSV-held Marco van Ginkel stopt op 33-jarige leeftijd met profvoetbalMarco van Ginkel heeft op 33-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer gezet. In een afscheidsinterview met het Eindhovens Dagblad blikt de inmiddels ex-middenvelder terug op zi ... msn.com

Rose Van Ginkel facebook