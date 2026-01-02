Calciomercato al via il Foggia pronto a cambiare pelle per centrare la salvezza | Panico ai saluti in arrivo Nocerino

Il calciomercato invernale è ufficialmente iniziato, con il Foggia che si prepara a rinforzare la rosa nella corsa alla salvezza. Dopo le recenti decisioni, tra cui l'addio di Panico, la società punta a consolidare il gruppo con nuovi innesti, tra cui Nocerino. La finestra di mercato rimane aperta fino a metà febbraio, offrendo opportunità di approfondimento e cambiamento per tutte le squadre coinvolte.

Ha preso il via ufficialmente nella giornata di oggi, 2 gennaio 2026, la sessione invernale del calciomercato. Una finestra, da sempre identificata dai club per effettuare correzioni alla rosa finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Nel caso del Foggia, c'è una salvezza da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

