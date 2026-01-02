Calciomercato al via il Foggia pronto a cambiare pelle per centrare la salvezza | Panico ai saluti in arrivo Nocerino
Il calciomercato invernale è ufficialmente iniziato, con il Foggia che si prepara a rinforzare la rosa nella corsa alla salvezza. Dopo le recenti decisioni, tra cui l'addio di Panico, la società punta a consolidare il gruppo con nuovi innesti, tra cui Nocerino. La finestra di mercato rimane aperta fino a metà febbraio, offrendo opportunità di approfondimento e cambiamento per tutte le squadre coinvolte.
Ha preso il via ufficialmente nella giornata di oggi, 2 gennaio 2026, la sessione invernale del calciomercato. Una finestra, da sempre identificata dai club per effettuare correzioni alla rosa finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Nel caso del Foggia, c'è una salvezza da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Calciomercato Foggia, Ilicic ai saluti: l'attaccante ha risolto il contratto con i rossoneri
Leggi anche: Tedeschi ai saluti: "La divisa una seconda pelle"
Calciomercato al via, il Foggia pronto a cambiare pelle per centrare la salvezza: Panico ai saluti, in arrivo Nocerino - Dal Campobasso vicino il trasferimento dell'esterno offensivo ex Turris ... foggiatoday.it
Calciomercato, Crotone: Gallo piacerebbe al Catania, Murano sogno del Picerno - Il calciomercato è pronto a prendere il via a gennaio e questa sessione di trasferimenti potrebbe portare diverse novità nella rosa del Crotone. it.blastingnews.com
Un nuovo esterno offensivo per il Foggia: il club rossonero ha definito l’arrivo di Luca Nocerino dal Campobasso. Il classe 2004 rimpinguerà il reparto avanzato dei satanelli. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto H24 del calciomercato sui siti del Gru - facebook.com facebook
Pasquale #Padalino riparte dalla Serie D: l’ex tecnico di Foggia e Lecce allenerà l’ambizioso #Fasano che punta alla promozione in Lega Pro. #calciomercato x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.