Calciomercato Fiorentina Richardson ai saluti | accordo col Copenaghen! Le cifre del riscatto

La Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Copenaghen per il trasferimento di Amir Richardson. La formula e le cifre del riscatto sono state ufficializzate, segnando la conclusione della parentesi del centrocampista in maglia viola. Questo trasferimento rappresenta un importante passo nel mercato della squadra toscana, che ora si concentra sulle prossime operazioni in vista della stagione.

Fabbian Fiorentina, accordo ai dettagli: operazione verso la chiusura e cifre definitive del trasferimentoFabbian Fiorentina, l’accordo si avvicina alla conclusione.

Roma, Baldanzi ai saluti: accordo vicino con la FiorentinaLa Roma sta definendo i dettagli per la cessione di Tommaso Baldanzi alla Fiorentina.

