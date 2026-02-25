Candidature a sindaco Italia Viva lancia Dafne Musolino | Serve voce autorevole e radicata

Italia Viva punta sulla senatrice per guidare la città dopo le dimissioni imminenti di Federico Basile, promuovendo alleanze larghe e candidature di rottura Italia Viva lancia la sua proposta ufficiale per le amministrative messinesi: Dafne Musolino. Lo annuncia il vicepresidente del partito, Davide Faraone, evidenziando l’urgenza di candidati capaci di parlare oltre i confini tradizionali della politica locale. “Per Messina chiederemo un confronto serio nella coalizione su un nome autorevole e profondamente radicato nella città come Dafne Musolino: senatrice, donna di esperienza, forte, coraggiosa, competente, con una presenza costante sul territorio e la capacità di intercettare un consenso ampio”, dichiara Faraone. L’indicazione arriva in un momento delicato per il centrosinistra che non ha ancora sciolto le riserve: le dimissioni del sindaco Federico Basile, già formalizzate, diventeranno irrevocabili venerdì prossimo in occasione di una conferenza stampa al Palacultura, dove Basile ripercorrerà l’azione amministrativa: “Cosa è stato fatto e cosa ancora dobbiamo fare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

