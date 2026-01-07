Comunali i cattolico-riformisti Pd | Ambrosoli sindaco? Ottimo nome Svolta con una candidatura civica

I cattolico-riformisti del Pd a Milano considerano Umberto Ambrosoli un candidato di qualità per le prossime comunali del 2027. La discussione riguarda la possibilità di una candidatura civica o di una lista civica, valutando attentamente le opzioni per una svolta politica sostenibile e coerente con gli obiettivi della coalizione. La scelta sarà determinante per il percorso elettorale e per il futuro amministrativo della città.

Milano – "Umberto Ambrosoli? Ottimo nome. Meglio una candidatura a sindaco di un civico o di una civica per le elezioni comunali milanesi del 2027". Alberto Mattioli, sui social, ha preso subito posizione sull'ipotesi dell'avvocato e dirigente bancario come frontman del centrosinistra nella sfida di Palazzo Marino, dopo che Il Giorno ha reso noto che il nome di Ambrosoli è stato spesso citato tra i dirigenti del centrosinistra nelle ultime settimane. Mattioli è membro della segreteria lombarda del Pd ed è tra i fondatori di Comunità Democratica, l'associazione guidata dal senatore Graziano Delrio che punta a rappresentare l'area cattolico-democratica e riformista nel Pd e nel centrosinistra.

