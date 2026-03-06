Italia-Inghilterra al Sei Nazioni le formazioni ufficiali | Garbisi titolare nove cambi per Borthwick

Per l’incontro tra Italia e Inghilterra nel Sei Nazioni, sono state annunciate le formazioni ufficiali. L’Italia si affida a Garbisi come titolare, mentre l’Inghilterra di Borthwick effettua nove cambi rispetto alle precedenti partite. La squadra italiana mantiene quasi invariato l’assetto delle prime tre giornate, con poche novità tra cui Brex, Pani e Alessandro Garbisi.

Quesada conferma quasi in blocco la squadra delle prime tre giornate, con Brex, Pani e Alessandro Garbisi le uniche novità. Dall’altra parte la rivoluzione inglese passa anche per Daly e Fin Smith Gonzalo Quesada si affida alla continuità. Il ct azzurro conferma la formazione che ha convinto nelle prime tre uscite del torneo, apportando solo tre modifiche: Nacho Brex torna in campo al centro accanto a Menoncello, Lorenzo Pani riprende il suo posto da estremo e Alessandro Garbisi esordisce dal primo minuto in questo Sei Nazioni. Rientra tra i convocati anche Tommaso Allan, fermo dall’infortunio rimediato contro il Sudafrica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Rugby, Italia-Inghilterra al Sei Nazioni 2026: il match all'Olimpico di RomaLe due squadre arrivano appaiate a quota 5 punti: Quesada cambia la mediana e ritrova Brex, Borthwick rivoluziona il reparto dei trequarti dopo due sconfitte pesanti. Calcio d’inizio ore 17:40 del 7 ... sport.sky.it

Rugby, la formazione dell’Italia per la sfida all’Inghilterra: tre cambi rispetto al XV dell’ultimo matchIl CT dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato la formazione titolare azzurra che sfiderà l'Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni ... oasport.it

