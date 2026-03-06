Italia allarme bomba al Palazzo di Giustizia | evacuazione in corso

Una telefonata anonima ha segnalato la presenza di una bomba al Palazzo di Giustizia di Milano, portando all’evacuazione dell’edificio in mattinata. Le forze dell’ordine stanno verificando la situazione e stanno conducendo le operazioni di controllo per garantire la sicurezza. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui dettagli dell’allarme o sui possibili responsabili.

Una telefonata anonima ha fatto scattare l'allarme nella mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano, dove è stata segnalata la presunta presenza di una bomba all'interno dell'edificio. La chiamata, secondo le prime informazioni, sarebbe stata effettuata da una persona con voce straniera. Subito dopo la segnalazione sono intervenuti sul posto diversi equipaggi delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. L'area attorno al tribunale è stata rapidamente presidiata per consentire lo svolgimento delle verifiche di sicurezza.