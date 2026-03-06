Una telefonata anonima ha causato l’allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano, portando alla immediata evacuazione dell’edificio. Le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di bonifica, che sono ancora in corso. La polizia sta lavorando per verificare la segnalazione e garantire la sicurezza delle persone presenti nell’edificio.

Una telefonata anonima ha fatto scattare l’allarme nella mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano, dove è stata segnalata la presunta presenza di una bomba all’interno dell’edificio. La chiamata, secondo le prime informazioni, sarebbe stata effettuata da una persona con voce straniera. Subito dopo la segnalazione sono intervenuti sul posto diversi equipaggi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. L’area attorno al tribunale è stata rapidamente presidiata per consentire lo svolgimento delle verifiche di sicurezza. Verifiche anche all’esterno dell’edificio, chiuse diverse strade: “Bonifica va ancora avanti, forse per ore”. Le autorità hanno avviato immediatamente le procedure previste in questi casi, con controlli mirati all’interno della struttura giudiziaria e nelle zone considerate più sensibili del complesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, allarme bomba al Palazzo di Giustizia: bonifica in corso

Italia, allarme bomba al Palazzo di Giustizia: evacuazione in corsoUna telefonata anonima ha fatto scattare l’allarme nella mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano, dove è stata segnalata la presunta presenza di...

Leggi anche: Milano, allarme bomba al Palazzo di giustizia: verifiche in corso

Contenuti e approfondimenti su Italia allarme bomba al Palazzo di....

Temi più discussi: Rientrato l'allarme bomba nel palazzo della sede di FdI; Raffica di falsi allarmi bomba nel centro di Roma: dalla sede di FdI a Palazzo Grazioli, artificieri in azione; Fratelli d’Italia, rientrato l’allarme bomba nella sede di via della Scrofa; Roma, la comunità iraniana festeggia la morte di Khamenei.

Allarme bomba al palazzo di Giustizia di MilanoLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in ... ilmessaggero.it

Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano, evacuazione in corsoLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in co ... msn.com

Momenti di tensione davanti al palazzo di giustizia di Bergamo - facebook.com facebook

Evacuato il Palazzo di Giustizia di #Milano per un allarme bomba #Tribunale x.com