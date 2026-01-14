Gli Stati Uniti hanno comunicato l’avvio della “fase due” del piano per Gaza, annunciata mercoledì dall’inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff. Questa fase rappresenta un passo successivo nelle iniziative statunitensi volte alla stabilizzazione della regione, secondo quanto riferito dalle autorità americane. Il progetto si inserisce nel quadro degli sforzi diplomatici degli Stati Uniti per promuovere una risoluzione duratura del conflitto nella Striscia di Gaza.

Mercoledì l’inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha annunciato l’avvio della “fase due” del piano per la Striscia di Gaza promosso da Donald Trump. In un post su X, Witkoff spiega che la seconda fase istituisce «un’ amministrazione palestinese tecnocratica transitoria », «il Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza », e avvia la «completa smilitarizzazione e ricostruzione, in primo luogo il disarmo di tutto il personale non autorizzato». L’inviato statunitense lancia anche un avvertimento diretto a Hamas: «Gli Stati Uniti si aspettano che rispetti pienamente i propri obblighi, incluso l’immediato ritorno dell’ultimo ostaggio deceduto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gli Stati Uniti annunciano l’avvio della “fase due” del piano su Gaza

Leggi anche: Gaza, Trump annuncerà entro Natale l'avvio della seconda fase del piano di pace

Leggi anche: Bozza russa contro gli Stati Uniti su Gaza: Israele, due Stati e cessate il fuoco al centro di un nuovo duello globale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale”. Nel giorno in cui il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance incontra a Washington il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e la sua omologa groenlandese Vivia facebook

[…] È successo a Huntington, in West Virginia (Stati Uniti). Il 5 gennaio gli operatori del rifugio si sono accorti che Dawson, cane meticcio tigrato di 3 anni e circa 18 chili, non c'era più. Secondo quanto comunicato dalla struttura, il cane è riuscito a uscire dalla x.com