Sabato 28 febbraio, Israele ha condotto un attacco contro l’Iran, come annunciato dal ministro della Difesa israeliano. Nell’area di Teheran si è visto alzarsi un fitto fumo, mentre i dettagli dell’operazione non sono stati comunicati ufficialmente. La notizia è stata riportata in giornata senza ulteriori precisazioni sulle modalità o le conseguenze dell’attacco.

Sabato 28 febbraio, Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran e il ministro della Difesa del Paese, Israel Katz, ha dato l’annuncio mentre un denso fumo si alzava nel centro di Teheran, la capitale dell’Iran. La televisione di Stato iraniana ha confermato l’esplosione, senza fornire ulteriori dettagli. Contemporaneamente, in tutto Israele sono suonate le sirene. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver emesso un “allarme preventivo per preparare la popolazione alla possibilità di un lancio di missili verso lo Stato di Israele”. Anche gli Stati Uniti stanno attaccando l’Iran con Israele. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’Iran

Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’IranSabato mattina il ministero della difesa israeliano ha annunciato di aver lanciato un “attacco preventivo” contro l’Iran.

Katz, Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’IranIl ministro della Difesa, Israel Katz, ha dichiarato che Israele ha condotto un attacco preventivo contro l’Iran con l’obiettivo di neutralizzare le...

Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco congiunto contro l'Iran nell'operazione denominata

Contenuti e approfondimenti su Stati Uniti.

Temi più discussi: Iran, le prime immagini dell'attacco di Usa e Israele a Teheran; È iniziata la guerra all'Iran. Israele e Usa in azione. Trump: Elimineremo le minacce del regime; Israele e Stati uniti attaccano l’Iran; Iran–Israele–USA: la guerra è solo una questione di tempo.

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran con l’operazione Ruggito del leoneNelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti, ha annunciato il ministro della Difesa Israe ... tpi.it

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran: esplosioni a Teheran e in altre cittàLo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Katz questa mattina, sostenendo che Tel Aviv «ha lanciato un attacco preventivo». Secondo l’agenzia Fars, sono state sentite esplosioni anche a Isf ... editorialedomani.it

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran. L'IDF: "Teheran ha risposto con missili". Aggiornamenti costanti in diretta su Radio 1 con Speciali e nei GR Diretta su https://raiplaysound.it/radio1 - facebook.com facebook

Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, bombardando la capitale Teheran. Il raid sarebbe avvenuto nei pressi degli uffici della Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Secondo fonti giornalistiche estere l’86enne leader religioso non si trovava nei suoi uffi x.com