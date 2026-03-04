il fronte del libano tel aviv avanza a sud bombe ed evacuazioni

Nel fronte del Libano, le truppe israeliane avanzano verso sud mentre si susseguono bombardamenti e operazioni di evacuazione. Le forze israeliane sono coinvolte in un’operazione militare iniziata nel 2024, che ha portato a un notevole indebolimento della capacità militare di Hezbollah. Le azioni si svolgono in un contesto di tensione crescente tra le due parti.

Israele in Libano è costretto dagli eventi a combattere una guerra sostanzialmente già vinta con l’operazione del 2024, quando con grande forza d’urto ha ridotto sensibilmente la forza bellica di Hezbollah. L’Idf ha varcato nuovamente i confini del Paese dei cedri con cingolati e truppe di terra dopo che gli F 15 hanno martellato dal cielo Beirut sud, la Valle della Bekaa, Sidone per neutralizzare una piattaforma missilistica che bersagliava il Golan e le località di Adshit, Nabatiyeh al Fawqa, Mifdoun, Al Taybeh, Debbine. Il bilancio secondo le autorità governative libanesi è di 40 uccisi e 200 feriti.Un replay delle precedenti invasioni?... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. «Un'azione militare europea sarebbe un atto guerra» | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra" | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

