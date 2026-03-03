Colpita l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano Trump | Mi hanno chiesto di trattare troppo tardi L' Idf | Nuova ondata di attacchi su larga scala a Teheran | Bombe sui siti nucleari

Un'esplosione ha colpito l'ambasciata degli Stati Uniti a Riad, mentre Israele ha avviato operazioni militari in Libano. Il governo statunitense ha dichiarato di essere stato contattato per trattare, ma ha affermato che è troppo tardi. Intanto, l'IDF ha segnalato una nuova ondata di attacchi di vasta portata contro obiettivi a Teheran, e si registrano bombe sui siti nucleari iraniani.