Nuovi limiti Isee 2026 per i bonus Inps più vantaggi per famiglie con figli

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un nuovo metodo di calcolo dell’Isee, volto a rendere più accessibili i bonus Inps per le famiglie con figli. Questa revisione mira a favorire le famiglie con nuclei familiari numerosi, semplificando l’accesso alle misure di sostegno sociale. La modifica si inserisce in un quadro di politiche volte a migliorare l’inclusione e il supporto alle famiglie in difficoltà.

Dal 1° gennaio 2026 è operativo un nuovo metodo di calcolo dell'Isee, disegnato per essere più favorevole alle famiglie con figli e per facilitare l'accesso alle principali misure di inclusione sociale. Lo ha ufficializzato l'Inps con il Messaggio n. 102 del 12 gennaio, dando attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Si tratta di una riforma che punta a ricalibrare il welfare sulle esigenze delle famiglie, in particolare quelle numerose, ampliando l'accesso a sostegni fondamentali. A quali prestazioni si applica il nuovo Isee. La revisione interessa specificamente un pacchetto di prestazioni erogate dall'Inps, diventando il parametro di riferimento per: assegno di Inclusione;

ISEE 2026: RIVOLUZIONE CASA e FIGLI! ? Più Soldi per le Famiglie

