Iran turista rientrato da Dubai | Dramma ma nostre ambasciate eccellenti altri europei disperati

Un turista italiano rientra dall’Iran dopo un soggiorno a Dubai e descrive la situazione come un dramma, sottolineando che le ambasciate italiane sono state efficaci nel fornire informazioni, assistenza e protezione. Mentre lui ha potuto tornare in Italia, altri europei si trovano ancora in difficoltà e sono in cerca di aiuto. La vicenda evidenzia le diverse esperienze degli italiani e dei cittadini di altri Paesi coinvolti.

(Adnkronos) – "È stato un dramma ma gli italiani sono stati informati, garantiti e protetti e, condizioni di sicurezza permettendo, aiutati nel ritorno a casa. Gli altri europei erano disperati". Così Giovanni Leonetti, chirurgo calabrese con base a Roma, in un'intervista all'Adnkronos racconta di come la vacanza a Dubai si sia trasformata in incubo tenendo.