Una madre italiana residente a Dubai denuncia di aver avuto difficoltà nel contattare la Farnesina mentre sua figlia, studentessa, si trova bloccata nella città araba. La donna riferisce che la figlia è arrabbiata e frustrata, ma non riceve risposte dai rappresentanti italiani. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i familiari di altri studenti italiani presenti a Dubai.

Studenti italiani bloccati a Dubai dopo lo stop ai voli: la madre di una 17enne si dice “arrabbiata nera” e denuncia notti nei bunker, detriti caduti vicino all’hotel e pasti da comprare con i servizi di delivery. “Nessuno della Farnesina mi ha contattato – ha aggiunto – Crosetto è stato fatto rientrare. Loro sono ancora là”. Italiani a Dubai, la madre: “Sono arrabbiata nera” Crosetto e la richiesta di contatti con la Farnesina Il racconto delle esplosioni Italiani a Dubai, la madre: “Sono arrabbiata nera” “Sono arrabbiata nera. I ragazzi sono lasciati a loro stessi, anche per mangiare. Stanotte sono scesi più volte nei bunker e anche la loro tenuta psicologica sta cominciando a venire meno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Italiani a Dubai, madre di una studentessa "arrabbiata nera, Crosetto rientrato ma Farnesina non mi contatta"

Crosetto rientrato da Dubai: era a una festa di nozze di una coppia di OstuniEra a Dubai per festeggiare il matrimonio di una coppia di amici, Guido Crosetto, mentre Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran scatenando la...

Gli italiani bloccati a Dubai, non solo Crosetto e BigMama. Le squadre di volley e i 200 studenti. Parla una 19enne: «Anche 5-6 bombe ogni mezz’ora»Ci sono centinaia di italiani rimasti a terra a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo, dopo che l’Iran ha iniziato a colpire diversi paesi del...

Tutti gli aggiornamenti su Italiani.

Temi più discussi: Iran, gli italiani a Dubai: 'Boati e paura, una situazione surreale'; Iran sotto attacco, figlia bloccata a Dubai. L’appello di una mamma: Lo Stato ci dia una mano; Crosetto, Big mama e le scolaresche: ansia per gli italiani bloccati a Dubai; Iran, decine di italiani bloccati a Dubai. BigMama: Sentiamo missili sulla testa.

Studentessa catanzarese bloccata a Dubai: la madre denuncia «lasciati a se stessi»Rabbia da Catanzaro per una 17enne del Liceo Galluppi intrappolata a Dubai dopo attacchi missilistici. «Nessun contatto dalla Farnesina» ... quotidianodelsud.it

Madre di una studentessa a Dubai, 'sono lasciati a loro stessi'Sono arrabbiata nera. I ragazzi sono lasciati a loro stessi, anche per mangiare. Stanotte sono scesi più volte nei bunker e anche la loro tenuta psicologica sta cominciando a venire meno. Il ministro ... ansa.it

Centinaia di italiani bloccati a Dubai, nessun rischio ma cresce l'ansia. Una task force per assisterli. Turisti in crociera, studenti in gita, connazionali in vacanza , le storie #ANSA - facebook.com facebook

Gli italiani presenti nell'area di crisi x.com