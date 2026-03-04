Attacco a Dubai rientrato in Italia insieme agli altri studenti il giovane di Venturina bloccato negli Emirati

Un giovane di Venturina, bloccato negli Emirati, è tornato in Italia con gli altri studenti. Dopo ore di incertezza e tensione, l’aereo è atterrato alle 19.25 a Malpensa, portando a termine la vicenda che aveva coinvolto la famiglia della Val di Cornia e la comunità vicina. La situazione si è risolta con il rientro del ragazzo, conclusione di un episodio che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Ore di paura, poi il sollievo. Si è conclusa con un atterraggio alle 19.25 a Malpensa la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso una famiglia della Val di Cornia e l’intera comunità locale. Tra i circa 200 studenti italiani rimasti bloccati a Dubai durante l’escalation militare nel Golfo c’era infatti anche un ragazzo di Venturina. Dopo giorni segnati da difficoltà nei collegamenti, il volo speciale organizzato dalle autorità italiane ha riportato a casa il gruppo di giovani, così come fatto sapere dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. La notizia del rientro è stata confermata anche dalla sindaca di Campiglia, Alberta Ticciati, che fin da quanto era venuta a conoscenza dell'accaduto aveva seguito passo dopo passo l’evolversi della situazione, in costante contatto con il prefetto e con la famiglia del giovane. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

