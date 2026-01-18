Iran-Iraq Araghchi | Discussioni su relazioni diplomatiche e politiche tra i due paesi

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato il collega iracheno Fuad Hussein a Teheran, annunciando discussioni in corso sulle relazioni diplomatiche e politiche tra Iran e Iraq. La conferenza stampa congiunta ha fornito un’occasione per approfondire i temi di cooperazione tra i due paesi, evidenziando l’importanza di rafforzare il dialogo e la collaborazione in ambito regionale.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha tenuto domenica una conferenza stampa congiunta con il suo omologo iracheno Fuad Hussein a Teheran. Araghchi ha dichiarato che le discussioni si sono concentrate sulle relazioni diplomatiche e politiche tra i due paesi, con l’obiettivo di raggiungere la stabilità e la pace nella regione. Ha inoltre sottolineato l’importanza di consegnare la base aerea di Ain El Assad alle forze irachene per rafforzare la sovranità. “Lo sgombero della base di Ain El Assad in Iraq dalle forze del regime americano e la consegna di questa base alle forze irachene è un altro segno del rafforzamento dell’indipendenza e della stabilità in Iraq”, ha affermato Araghchi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Araghchi: in Iran è tornata la calma

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha annunciato che, grazie alla collaborazione tra cittadini e forze di sicurezza, la calma è stata ristabilita in Iran. La comunicazione, rivolta al suo omologo emiratino e diffusa da Press TV, sottolinea il ruolo della vigilanza collettiva nel mantenimento della stabilità nel paese. Questa situazione rappresenta un passo importante verso il ritorno alla normalità dopo recenti tensioni.

