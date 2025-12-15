8 per mille un affare da quasi un miliardo Ecco come spende i fondi la Chiesa di Napoli
L'8 per mille rappresenta una risorsa significativa per la Chiesa cattolica, con un valore che si avvicina al miliardo di euro. In questo articolo, analizziamo come l'Arcidiocesi di Napoli gestisce e impiega questi fondi, offrendo un quadro dettagliato delle modalità di spesa e delle priorità dell'istituzione.
Cosa fa la Chiesa cattolica con l’8 per Mille? Ma, soprattutto, quanti fondi vengono utilizzati dall’Arcidiocesi di Napoli e come vengono spesi? Queste sono le domande alle quali vogliamo rispondere oggi nel nostro approfondimento. Ecco il quadro dettagliato su come le risorse raccolte - grazie. Napolitoday.it
INGANNO DEL'8, DEL 5, DEL 2 PER MILLE SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI! #gabanelli #redditis #perte
Tre anni di governo Meloni. Tre anni. Più di mille giorni. I sindacati fanno quello che vogliono, esiste ancora report, raitre sta ancora lì, Fazio ha fatto l’affare del secolo trasferendosi sul Nove dove prende molto di più facendo quello che vuole. Le manifestazion - facebook.com facebook