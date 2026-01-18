Mo | Netanyahu convoca riunione su Iran e Gaza con Idf Mossad e Shin Bet

Da iltempo.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione di sicurezza con i principali rappresentanti dei servizi di intelligence e difesa, tra cui l’IDF, il Mossad e lo Shin Bet. L'incontro si concentra sulle questioni riguardanti Iran e Gaza, aspetti centrali per la stabilità della regione. La riunione mira a valutare le minacce e definire eventuali strategie di risposta.

Tel Aviv, 18 gen. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione ristretta sulla sicurezza incentrata sull'Iran e Gaza, con la partecipazione di membri del gabinetto di sicurezza e dei vertici dell'apparato di difesa, tra cui il capo di stato maggiore delle Idf, il tenente generale Herzi Halevi, il direttore del Mossad Dedi Barnea e il capo dello Shin Bet Ronen Bar. A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo netanyahu convoca riunione su iran e gaza con idf mossad e shin bet

© Iltempo.it - Mo: Netanyahu convoca riunione su Iran e Gaza con Idf, Mossad e Shin Bet

Leggi anche: 7 ottobre, "lo Shin Bet avvisò Netanyahu 3 mesi prima di agire contro Hamas, il premier la considerò un'intrusione politica"

Leggi anche: Gaza, in bara consegnata ieri da Hamas i resti di un ostaggio già restituito: Netanyahu convoca riunione urgente – La diretta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.