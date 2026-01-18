Mo | Netanyahu convoca riunione su Iran e Gaza con Idf Mossad e Shin Bet
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione di sicurezza con i principali rappresentanti dei servizi di intelligence e difesa, tra cui l’IDF, il Mossad e lo Shin Bet. L'incontro si concentra sulle questioni riguardanti Iran e Gaza, aspetti centrali per la stabilità della regione. La riunione mira a valutare le minacce e definire eventuali strategie di risposta.
Tel Aviv, 18 gen. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione ristretta sulla sicurezza incentrata sull'Iran e Gaza, con la partecipazione di membri del gabinetto di sicurezza e dei vertici dell'apparato di difesa, tra cui il capo di stato maggiore delle Idf, il tenente generale Herzi Halevi, il direttore del Mossad Dedi Barnea e il capo dello Shin Bet Ronen Bar.
