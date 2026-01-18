Mo | Netanyahu convoca riunione su Iran e Gaza con Idf Mossad e Shin Bet

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione di sicurezza con i principali rappresentanti dei servizi di intelligence e difesa, tra cui l’IDF, il Mossad e lo Shin Bet. L'incontro si concentra sulle questioni riguardanti Iran e Gaza, aspetti centrali per la stabilità della regione. La riunione mira a valutare le minacce e definire eventuali strategie di risposta.

