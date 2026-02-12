Iran la tv di Stato diffonde una lista nera di leader israeliani | nel mirino anche Netanyahu

L’Iran ha diffuso una “lista nera” di sette leader israeliani, tra cui il premier Benjamin Netanyahu, attraverso il canale televisivo statale di Teheran Ofogh, motivando la mossa con l’intensificarsi delle tensioni tra i due Paesi.

Nuova escalation verbale tra Iran e Israele. Il canale televisivo statale di Teheran Ofogh ha trasmesso quella che è stata definita una "lista nera" di sette funzionari israeliani indicati come obiettivi da colpire. Tra i nomi compare anche il primo ministro Benjamin Netanyahu. La mossa ha immediatamente acceso l'attenzione internazionale, in un contesto già segnato da forti tensioni regionali. I nomi nella lista diffusa in tv. Oltre a Netanyahu, nell'elenco trasmesso dall'emittente figurano il direttore del Mossad David Barnea, il ministro della Difesa Israel Katz, il capo delle Forze di difesa israeliane (Idf) Eyal Zamir, il capo dell'aeronautica militare Tomer Bar, il responsabile dell'intelligence militare Shlomi Binder e il capo della direzione delle operazioni Itzik Cohen.

Recenti dichiarazioni indicano un possibile cambiamento nelle strategie degli Stati Uniti e di Israele, con un focus crescente sulla figura di Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran.

