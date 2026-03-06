Venerdì 6 marzo sono arrivate notizie di un attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, con aggiornamenti in tempo reale. Il ministro iraniano Araghchi ha dichiarato che un'invasione da parte degli Stati Uniti porterebbe a un disastro per gli Stati Uniti stessi. Nel frattempo, l'ambasciata italiana a Teheran è stata trasferita a Baku, mentre sul Caucaso sono esplose bombe. L’Europa si sta muovendo per sostenere Cipro.

Dall'inizio della ripresa del conflitto tra Israele e gli Hezbollah, nel sud del Libano ci sono stati più di 70 morti e oltre 435 feriti. Lo riferisce l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati. «I bombardamenti nel sud del Paese e nella periferia meridionale di Beirut continuano a colpire i civili», ha dichiarato il portavoce della segreteria generale, Stephane Dujarric. Nei primi due giorni dall'inizio del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti, più di centomila persone hanno lasciato Teheran secondo l'Unhcr, l'Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite. L'Arabia Saudita ha intercettato tre missili diretti verso la base aerea del principe Sultan, che ospita militari statunitensi: lo ha annunciato il governosaudita. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il ministro iraniano Araghchi: «Se gli Usa ci invadono per loro sarà un disastro». L'ambasciata italiana a Teheran trasferita a Baku |Bombe anche sul Caucaso, l'Europa si muove in difesa di Cipro Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan».

Invio di aiuti militari a Cipro, Macron con Meloni e Mitsotakis

