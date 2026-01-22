poesia e dialogo tra le parti a palomar di san giovanni

A San Giovanni Valdarno, domenica 25 gennaio, si svolgerà un evento dedicato alla poesia e al dialogo tra le arti. La rassegna Le Piazze del Sapere si terrà nella sala consiliare di Palazzo d'Arnolfo, con la presentazione del libro di poesie L'eco del sol di Paolo Bruno. Un’occasione per riflettere sulla parola poetica e il suo ruolo nel confronto culturale.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Un pomeriggio all'insegna della parola poetica e del dialogo tra le arti attende San Giovanni Valdarno domenica 25 gennaio, quando la rassegna Le Piazze del Sapere farà tappa nella sala consiliare di Palazzo d'Arnolfo con la presentazione del libro di poesie L'eco del sol di Paolo Bruno. L'incontro, in programma alle ore 17.30, rappresenta il terzo appuntamento del ciclo dedicato alla promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e con il coinvolgimento dell'Accademia Valdarnese del Poggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

