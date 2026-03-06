Il presidente afferma che l’Italia non interverrà direttamente in Iran e che le decisioni sulle basi statunitensi saranno prese dall’Aula parlamentare. Durante un’intervista a Rtl 102.5, ribadisce che non ci sarà coinvolgimento immediato da parte italiana e che ogni eventuale utilizzo delle basi americane sarà soggetto a un voto parlamentare.

«Non siamo in guerra e non ci entriamo». È categorica su questo punto Giorgia Meloni, ospite di Non stop news su Rtl 102.5. Il presidente del Consiglio in merito alla guerra Iran ha sciolto anche un altro dei dubbi su cui le opposizioni nelle ultime ore si sono accese, l’utilizzo delle basi americane in territorio italiano per l’offensiva all’Iran: «Abbiamo delle basi militari concesse agli Stati Uniti per accordi storici che non ho siglato io. Ci sono autorizzazioni tecniche quando si parla di logistica e di operazioni non cinetiche, ovvero semplificando operazioni di non bombardamento (come attacchi cibernetici, ndr). Se dovesse arrivare una richiesta di uso per fare altro, la competenza sarebbe del governo ma in quel caso dovremmo deciderlo insieme al Parlamento». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iran, Meloni giura: «Non interverremo. Sulle basi Usa decide l’Aula»

