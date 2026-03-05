Iran Meloni | Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali

Giorgia Meloni ha affermato che l’Italia non è in guerra e non intende entrare nel conflitto. Ha anche dichiarato che il paese si atterrà agli accordi bilaterali riguardanti le basi statunitensi. Le sue dichiarazioni riguardano le tensioni in Medio Oriente e il ruolo dell’Italia in questa situazione. La premier ha quindi ribadito la posizione ufficiale del governo italiano.

«Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci». Giorgia Meloni torna a parlare delle tensioni in Medio Oriente e del ruolo dell'Italia nel conflitto. Ospite del programma radiofonico «Non stop news» su Rtl 102.5, la premier ha illustrato anche la questione dell'uso delle basi militari americane in territorio italiano. «Mi pare che tutti si stiano attenendo agli accordi bilaterali. La stessa portavoce spagnola ha dichiarato ieri che esiste un accordo bilaterale e che al di fuori di quell'accordo non ci sarà alcun utilizzo delle basi. Vale anche per noi: in Italia abbiamo tre basi militari concesse agli americani in virtù di accordi del 1954 che sono sempre stati aggiornati». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Iran, Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entriamo. Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali»«Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra».

