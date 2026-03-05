Il ministro italiano dichiara che l’Italia non è in guerra e che non intende entrare in conflitto. Riferisce inoltre che sulle basi statunitensi si rispettano gli accordi bilaterali. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione internazionale, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle relazioni tra i paesi coinvolti. La posizione ufficiale si mantiene ferma sulla questione militare e strategica.

“Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra“. Giorgia Meloni è categorica e non ammette altre letture della situazione attuale. La guerra in Iran apre ovviamente una serie di scenari preoccupanti e in parte pericolosi per la sicurezza del nostro Paese, ma questo non implica una partecipazione diretta del nostro Paese nel conflitto in Medio Oriente. Il Presidente del Consiglio è intervenuta a Rtl 102.5, nel programma radiofonico “Non stop news“, chiarendo che al momento l’Italia non ha ricevuto alcuna richiesta per l’utilizzo delle basi militari presenti sul nostro territorio. “Mi pare che tutti si stiano attenendo a quello che prevedono gli accordi bilaterali“, ha spiegato il capo del governo, in riferimento al rifiuto da parte di Spagna e Francia di lasciare la possibilità le loro basi sovrane agli statunitensi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Meloni: ‘Non siamo in guerra, sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali’

Leggi anche: Iran, Meloni: «Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci. Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali»

Iran, Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entriamo. Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali»«Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra».

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran Meloni 'Non siamo in guerra sulle....

Temi più discussi: Iran, Giorgia Meloni: Non siamo in guerra e non ci entriamo; Sorpresa! | Gli Stati Uniti non ci hanno avvisato dell’attacco all’Iran, ma è normale; Iran, Meloni: Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci. Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente.

Iran, la linea di Meloni: «Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci»La premier alla radio: preoccupa rischio escalation, conseguenze imprevedibili. Le basi Usa? Ad oggi nessuna richiesta, decideremo con il Parlamento. avvenire.it

Iran, Meloni: : «Non siamo in guerra, non vogliamo entrare in guerra»(LaPresse) - «Siamo in continuo contatto con i principali alleati, con i leader del Medio Oriente, e poi siamo impegnati soprattutto su tre fronti», in primis «lavorare sul piano diplomatico, anche at ... msn.com

#DiBellasul28 #Iran Chiara Braga a #Tv2000: "Se fossimo al #governo, noi avremmo tenuto una postura decisamente diversa con gli #StatiUniti, esattamente quella che ha avuto in questi giorni #Sanchez alla guida della #Spagna e che ha subìto delle min x.com

Radio1 Rai. . #Iran I curdi smentiscono le voci su un'offensiva di terra, in appoggio agli USA. "Completamente falso", la nota dell'ufficio del premier del Kurdistan. Teheran attacca con i missili le posizioni paramilitari curde nel nord dell'Iraq. - facebook.com facebook