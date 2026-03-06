Iran Meloni | al lavoro senza sosta priorità è ritorno al dialogo

Il governo italiano continua a monitorare attentamente la situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione agli sviluppi della crisi nella regione. La premier sottolinea l’impegno a lavorare senza sosta e a dare priorità al ritorno al dialogo come obiettivo principale. Le autorità italiane mantengono alta l’attenzione sugli eventi e sulle eventuali evoluzioni che si verificano in questa zona.

Roma, 6 mar. (askanews) – “Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X. “La priorità – sottolinea la presidente del Consiglio – è proteggere i nostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti. Allo stesso tempo stiamo vigilando su tutti i fronti, dalla sicurezza agli effetti economici della crisi, valutando ogni possibile azione di mitigazione in questi ambiti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

