Roma al lavoro senza sosta per Zirkzee e Raspadori | la situazione

Roma è impegnata nelle trattative per portare a termine gli acquisti di Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. La società lavora per superare gli ostacoli legati alle trattative, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La situazione resta in evoluzione, mentre i dirigenti continuano a monitorare le possibilità di definire entrambi gli arrivi nel prossimo periodo di mercato.

I giallorossi puntano al doppio colpo in attacco, ma devono superare alcuni ostacoli sia per l’olandese che per l’ex Napoli La Roma continua a lavorare su Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, obiettivi principali per l’attacco giallorosso. Gli ostacoli permangono per entrambi i giocatori, anche se per motivi diametralmente opposti. L’olandese è assolutamente cedibile per lo United, ma Amorim è in difficoltà a livello numerico e vorrebbe attendere il rientro dei giocatori dalla Coppa d’Africa o comunque l’arrivo di un sostituto. Zirkzee (Ansafoto) – calciomercato.it Insomma, l’ok non c’è ancora da parte dei Red Devils. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

