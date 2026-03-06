Guerra Iran l’Italia invia la fregata missilistica Federico Martinengo a difendere Cipro

L’Italia ha inviato la fregata missilistica Federico Martinengo a difendere Cipro in risposta alle tensioni crescenti tra Stati Uniti, Israele e Iran. La decisione si è resa necessaria a seguito dell’attacco di Washington e Tel Aviv contro obiettivi iraniani. La nave militare partirà nelle prossime ore per rafforzare la presenza italiana nella regione.

L'Italia invia la fregata missilistica Federico Martinengo a difendere Cipro, in seguito alla situazione di tensione dovuta all'attacco USA-Israele contro l'Iran. L'operazione sarà messa in atto per proteggere l'isola, in coordinazione con Spagna, Olanda e Francia. A quanto si apprende, sarà la fregata missilistica Federico Martinengo a difendere l'isola di Cipro. L'Italia invierà la nave della Marina Militare in seguito alle situazioni di tensione registrate dopo l'attacco USA-Israele contro l'Iran. L'imbarcazione misura 144 metri ed è la settima unità della Classe Bergamini oltre che terza in configurazione multiruolo dopo il Luigi Rizzo e il Carlo Bergamini.