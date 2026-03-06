La televisione di Stato iraniana ha diffuso l’immagine di un lancio su larga scala di missili balistici diretti contro Israele. Secondo il rapporto, l’Iran ha effettuato un’operazione di lancio “in massa” di missili balistici, senza ulteriori dettagli sulle date o le modalità dell’evento. La notizia viene presentata come un’azione condotta dall’Iran contro Israele.

Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l’Iran ha dichiarato di aver lanciato “in massa” missili balistici contro Israele. Teheran ha affermato che si tratta della ventiduesima ondata di attacchi dell’operazione ‘True Promise 4’. Nel frattempo, gli attacchi aerei israeliani hanno colpito la capitale dell’Iran e Beirut, in Libano, mentre gli Stati Uniti hanno colpito, a quanto risulta, una portaerei iraniana, intensificando la loro campagna contro la flotta di navi da guerra della Repubblica Islamica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, la tv mostra un lancio "in massa" di missili contro Israele

Iran, TV di Stato mostra esercitazioni militari con lancio di missili e volo di droniLa televisione di Stato dell’Iran ha diffuso un video che mostra la Guardia Rivoluzionaria del Paese impegnata in un’esercitazione che comprendeva il...

Usa-Israele: campagna militare ha ridotto capacità lancio missili dell’IranLa massiccia campagna militare, secondo l’esercito israeliano e il Pentagono, avrebbe sensibilmente già ridotto la capacità di lanci missilisti dal...

Iranian Ballistic Missile Intercepted Over Israel!

Una raccolta di contenuti su Iran la tv mostra un lancio in massa di....

Temi più discussi: Video. Iran, le immagini della distruzione dopo gli attacchi USA-Israele; Iran, TV di Stato mostra esercitazioni militari con lancio di missili e volo di droni; Drone mostra fossa comune per vittime di scuola in Iran; VIDEO | Guerra in Medio Oriente: le immagini dell’attacco USA in Iran.

Iran, la tv di Stato conferma: Khamenei è morto da martire nella villa-bunkerLa guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata uccisa, come confermato dai media statali iraniani stamattina, nel primo attacco ... iltempo.it

Iran, la tv di stato minaccia Trump mostrando l’immagine dell’attentato in Pennsylvania: Questa volta non ci saranno erroriLa tv di stato iraniana ha trasmesso un messaggio inquietante minacciando direttamente Donald Trump, mostrando l’immagine dell’attentato del 13 luglio 2024 a Butler, Pennsylvania, dove l’ex presidente ... la7.it

Guerra in Iran e gli aumenti su benzina e gas: la nostra intervista all'economista Luca Spataro che ci spiega cosa può fare l'Europa per difendersi - facebook.com facebook

#Iran, #Trump: “Una perdita di tempo l’invio di truppe di terra #Usa” #Teheran #Tehran x.com