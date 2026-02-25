iran tv di stato mostra esercitazioni militari con lancio di missili e volo di droni

La televisione di Stato dell’Iran ha diffuso un video che mostra la Guardia Rivoluzionaria del Paese impegnata in un’esercitazione che comprendeva il lancio di missili, il volo di droni e il fuoco di armi da sparo contro obiettivi lungo la costa. Questo avviene mentre gli Stati Uniti dispiegano la loro più grande potenza militare degli ultimi decenni in Medio Oriente. Giovedì intanto nuovi negoziati sul nucleare iraniano tra rappresentati di Teheran e di Washington a Ginevra. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

