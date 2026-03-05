L’esercito israeliano e il Pentagono affermano che la recente campagna militare ha già diminuito la capacità di lancio di missili da parte dell’Iran. Nonostante ciò, questa notte sono state uditi diversi allarmi a Gerusalemme, segno di tensione crescente. La situazione rimane sotto osservazione e le sirene d’allarme sono state attivate più volte nel corso delle ultime ore.

La massiccia campagna militare, secondo l’esercito israeliano e il Pentagono, avrebbe sensibilmente già ridotto la capacità di lanci missilisti dal parte dell’Iran, anche se questa notte sono suonate le sirene più volte a Gerusalemme. Questa sera si riunirà al gabinetto di sicurezza israeliano proprio per parlare della situazione e ieri un sondaggio indicativo ha detto che il 93% degli israeliani ebrei sono assolutamente a favore di questo attacco all’Iran e che la situazione stia piano piano in qualche modo diminuendo dal punto di vista del pericolo dei lanci di missili sul territorio israeliano. Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Usa-Israele: campagna militare ha ridotto capacità lancio missili dell’Iran

Usa e Israele vogliono costringere l’Iran a interrompere il programma militare. Ma Teheran ora gode del sostegno militare cineseMentre il complesso negoziato tra Iran e Stati Uniti sembra galleggiare in un allarmante stallo, proseguono con regolarità le manovre e gli...

Israele e Usa attaccano l’Iran: «201 morti e 747 feriti». Teheran risponde con missili su Israele e Paesi del GolfoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Usa-Israele: campagna militare ha ridotto capacità lancio missili dell’Iran

Contenuti e approfondimenti su Usa Israele campagna militare ha....

Temi più discussi: Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; ‘Ecco qual è l’endgame di Israele e Usa’. L’analisi dell’esperto israeliano; Guerra all'Iran, le ragioni dell'attcco con l'incognita del futuro; ICAN condanna l’attacco all’Iran di USA e Israele: la forza militare non è una soluzione per la proliferazione nucleare.

Guerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 5 marzo 2026Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove almeno 1.045 persone sono rimaste uccise dall’inizio della guerra, mentre Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe a ... tpi.it

Perché Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran: le ragioni dietro la campagna militareGli attacchi congiunti USA?Israele in Iran del 28 febbraio 2028 hanno aperto una nuova fase di tensione nel Medio Oriente. L’azione riflette obiettivi strategici di sicurezza, contrasto nucleare e ... tag24.it

#omnibus L'analisi di Marta Dassù sull'attacco di USA e Israele all'Iran. Quanto durerà la guerra La risposta della politologa x.com

Gli attacchi di Israele e Stati Uniti hanno danneggiato anche un patrimonio Unesco. Specchi e vetri in frantumi, porte distrutte e detriti sparsi: il Palazzo Golestan di Teheran, storico sito protetto, ha subito danni gravi in seguito alle onde d’urto causate dalle offe - facebook.com facebook