guerra in iran oltre 160 militari italiani sulla fregata missilistica in difesa di cipro

Un equipaggio di oltre 160 militari italiani della Marina militare si sta preparando a partire a bordo di una fregata missilistica. La nave si dirige verso Cipro, dove si concentreranno le operazioni di difesa. La missione coinvolge un'unità navale italiana impegnata in attività di tutela e sicurezza nella regione. Nessun dettaglio su tempi o altri aspetti della missione sono stati comunicati.

Un equipaggio di oltre 160 uomini della Marina militare italiana è pronto a dirigersi verso Cipro a bordo della fregata missilistica Federico Martinengo, per difendere l’isola dagli attacchi provenienti da Iran o Libano: potranno avvistare con i radar eventuali droni o razzi fino a circa duecento chilometri di distanza mentre a neutralizzare le minacce potrebbero essere i missili Aster, attivi nel raggio di cento chilometri. Si tratta di un tipo di operazioni non nuove per la Martinengo, che scorso anno aveva concluso il suo impegno nella missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso, rientrando alla base navale di Taranto dopo aver protetto il traffico mercantile dalle minacce degli Houthi nello Yemen. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L’Italia invia almeno 160 militari della Marina per la difesa di CiproSono almeno 160 gli uomini della Marina militare italiana che raggiungeranno a bordo di una nave italiana l’area di Cipro per la difesa dell’isola.

Conflitto in Iran, Tajani: “Doveroso rispondere alla richiesta di aiuto di alleati”. Crosetto: “Sistemi difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro”I ministri degli Esteri e della Difesa in Parlamento per riferire sugli sviluppi della crisi a Teheran e nel Golfo.

