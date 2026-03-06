iran la diretta la portaerei charles de gaulle urgentemente dirottata verso il mediterraneo

Una portaerei francese è stata dirottata urgentemente verso il Mediterraneo mentre la guerra in Iran, iniziata sabato con attacchi di Israele e degli Stati Uniti, continua a coinvolgere i Paesi del Golfo. La situazione ha portato alla proclamazione di “zona di guerra” nello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per le rotte commerciali mondiali. La regione registra tensioni crescenti e ripercussioni economiche a livello globale.

Prosegue la guerra in Iran iniziata sabato scorso con gli attacchi di Israele e Usa. Il conflitto è ormai regionale, avendo coinvolto tutti i Paesi del Golfo, e ha già importanti ripercussioni economiche globali: lo Stretto di Hormuz, cruciale snodo commerciale, è ufficialmente "zona di guerra". Teheran nega di averlo chiuso ma ci sono un centinaio di navi bloccate, con merci del valore di 25 miliardi "congelate". Segui qui la diretta della giornata: Ore 20.00 - Allarmi in tutto Israele per un’ondata di missili lanciata dall'Iran Nuovi allarmi risuonano in tutto Israele per una nuova ondata di missili lanciata dall'Iran, pochi minuti dopo quella precedente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Attacco all’Iran, Macron dispiega la portaerei Charles De Gaulle(Adnkronos) – La portaerei francese Charles de Gaulle sarà dispiegata nel Mar Mediterraneo.

Portaerei Charles de Gaulle in rotta per il Mediterraneo. Macron: «Due basi colpite, abbiamo abbattuto dei droni»

