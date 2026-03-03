Attacco all’Iran Macron dispiega la portaerei Charles De Gaulle

Il presidente francese ha annunciato che la portaerei Charles de Gaulle sarà inviata nel Mar Mediterraneo. La mossa segue le recenti tensioni in Medio Oriente e mira a rafforzare la presenza militare della Francia nella regione. La decisione è stata comunicata pubblicamente dal leader francese durante un discorso alla nazione, senza ulteriori dettagli sulle operazioni in programma.

(Adnkronos) – La portaerei francese Charles de Gaulle sarà dispiegata nel Mar Mediterraneo. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron riferendo alla nazione sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Macron ha poi spiegato che la Francia "ha abbattuto droni per legittima difesa, fin dalle prime ore del conflitto, per difendere lo spazio aereo dei.