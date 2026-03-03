Portaerei Charles de Gaulle in rotta per il Mediterraneo Macron | Due basi colpite abbiamo abbattuto dei droni

La portaerei francese Charles de Gaulle si sta dirigendo verso il Mediterraneo. Il presidente francese ha annunciato che due basi sono state colpite e che sono stati abbattuti dei droni. La notizia è stata comunicata durante un discorso alla nazione in cui si è parlato della crisi in Medio Oriente. La nave sta navigando in questa direzione senza ulteriori dettagli.

Mesdames et Messieurs, arriva la portaerei Charles de Gaulle. L'annuncio lo ha dato il presidente francese Macron nel suo discorso alla nazione sulla crisi in Medio Oriente. Il colosso dei mari, simbolo della potenza militare francese, attualmente nel mar Baltico, farà rotta già da stasera verso il Mar Mediterraneo. Macron ha anche ordinato il dispiegamento della fregata Languedoc e di mezzi antiaerei a Cipro. Macron ha precisato che la Francia «ha abbatutto dei droni per legittima difesa nelle prime ore del conflitto, per difendere lo spazio aereo dei nostri alleati». Ed ha annunciato poi il dispiegamento «nelle ultime ore», di Rafale, sistemi di difesa anti-aereo, oltre all'invio della fregata «Languedoc».