Iran inchiesta choc dell' esercito americano | Gli Usa dietro la strage della scuola femminile di Minab

L'esercito americano ha avviato un'inchiesta riguardo a una presunta responsabilità degli Stati Uniti nella strage avvenuta sabato scorso in una scuola femminile di Minab, città dell'Iran meridionale. La vicenda ha attirato l'attenzione internazionale e sollevato sospetti sulla possibile implicazione di attori stranieri in questo episodio. La notizia ha avuto un impatto immediato sulla regione, suscitando molte domande e reazioni.

Potrebbe esserci la mano statunitense dietro la strage che sabato scorso ha sconvolto la città di Minab, nell'Iran meridionale. Secondo un'esclusiva lanciata dall'agenzia Reuters, gli investigatori militari degli Stati Uniti ritengono ormai «probabile» che siano state proprio le forze americane a colpire la scuola femminile Shajareh Tayyebeh. Sebbene l'indagine non sia ancora formalmente conclusa, i primi rilievi sembrano confermare il coinvolgimento diretto di Washington nel bombardamento avvenuto durante la prima ondata di attacchi congiunti israelo-statunitensi. La strage Il bilancio delle vittime, pur oscillante tra le diverse fonti, delinea un quadro catastrofico.