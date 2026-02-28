Iran le forze Usa entrano in campo | portaerei F-22 e Awacs nella notte dell’attacco a Teheran

Nella notte, le forze statunitensi e israeliane hanno lanciato un attacco contro Teheran, coinvolgendo una portaerei, diversi F-22 e velivoli Awacs. Le operazioni sono state coordinate tra i due paesi e sono avvenute in risposta a una presunta minaccia. L’attacco ha causato danni e ha portato all’intervento di forze militari nella capitale iraniana.

Le ultime notizie dall’Iran segnano un punto di rottura: Usa e Israele hanno attaccato Teheran in quella che viene definita un’“azione coordinata e preventiva”. Nella notte si sono udite esplosioni nella capitale iraniana, mentre Tel Aviv ha parlato apertamente di un intervento necessario per neutralizzare minacce imminenti. Non più soltanto deterrenza, non più soltanto schieramenti: la crisi è entrata in una fase operativa. E tutto ciò che nelle ultime settimane appariva come preparazione, ora trova una sua coerenza strategica. L’offensiva arriva dopo un massiccio dispiegamento di forze statunitensi nella regione. La portaerei Ford ha lasciato Souda Bay, a Creta, dirigendosi verso il Mediterraneo orientale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, le forze Usa entrano in campo: portaerei, F-22 e Awacs nella notte dell’attacco a Teheran Leggi anche: Usa-Iran, yankees pronti alla sfida ai pasdaran: tutte le forze in campo per l’eventuale attacco a Teheran Iran Usa, Trump valuta un attacco limitato per ‘convincere’ Teheran a trattare sul nucleare. La portaerei G. Ford è nel MediterraneoRoma, 20 febbraio 2026 - Un “attacco limitato” contro l’Iran per costringerla ad accettare le richieste Usa sul nucleare, se no una campagna militare... Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza Approfondimenti e contenuti su Iran. Temi più discussi: Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; USA pronti all'attacco contro l'Iran: schieramento militare massiccio nel weekend; Stallo nel dialogo con l'Iran. 'Trump valuta attacchi nel weekend, ma non ha deciso'. Forze Usa in posizione; Iran, FT: accordo segreto con Mosca per armi. Giovedì nuovo incontro Washington-Teheran. Usa e Israele attaccano l’Iran: nel mirino l’apparato militare. Idf: lanciati missili dall’Iran verso IsraeleL’Iran ha lanciato missili verso Israele. Lo annuncia l’Idf su X dopo aver inviato un messaggio alla popolazione di Israele invitandola a raggiungere i rifugi. ilsole24ore.com Israele e Usa attaccano l’Iran. Trump: Non avrà il nucleare. Teheran: La nostra risposta sarà schiaccianteL’esercito israeliano ha rafforzato il confine con il Libano con una divisione militare aggiuntiva, richiamando in servizio i riservisti dopo l’attacco all’Iran. Lo riporta il quotidiano Maariv ... ilfattoquotidiano.it Gli Stai Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione bellica in Iran, attaccando soprattutto i palazzi governativi e dell'intelligence iraniana. Una guerra che potrebbe destabilizzare tutta l'area. Ma come siamo arrivati a questo nuovo fronte aperto Ascolta il nuo - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Trump, avviata operazione in Iran, difendiamo gli americani dalle minacce. #ANSA x.com