I colloqui Usa-Iran cadono nel vuoto | Trump in pressing schiera le forze Usa Teheran fortifica i siti nucleari
La decisione di Trump di schierare le forze militari è stata influenzata dall'impasse nei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Dopo i recenti incontri di Ginevra, il presidente ha deciso di rafforzare la presenza militare nel Golfo, temendo che Teheran possa proseguire con la sua attività nucleare e rafforzare le proprie difese. Nel frattempo, Teheran ha intensificato i lavori nei siti atomici, cercando di consolidare le proprie capacità. La situazione rimane tesa, mentre le tensioni tra le due nazioni continuano ad aumentare.
«Ci sono molti argomenti a favore di un attacco contro l’Iran». Trump, insomma, è pronto a colpire. La notizia arriva direttamente dalla Casa Bianca dove ieri il presidente ha riunito i principali consiglieri per fare il punto sulla crisi con Teheran, dopo i colloqui nucleari di Ginevra. L’ipotesi sul tavolo non è un’azione limitata: un’operazione militare statunitense richiederebbe settimane e assumerebbe dimensioni estese, ben oltre l’intervento mirato condotto in Venezuela. “L’Iran farebbe bene a raggiungere un accordo”. La portavoce Karoline Leavitt ha ribadito che il presidente preferisce la diplomazia, ma ha avvertito che «l’Iran farebbe bene a raggiungere un accordo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Iran, vertice Trump-Netanyahu: pressing su Teheran e flotta Usa verso il GolfoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si sono incontrati ieri a Washington per discutere della crescente tensione con l’Iran, concentrandosi sul suo programma nucleare e sulle attività militari nella regione.
Iran-Usa, venerdì i colloqui: il vantaggio di Trump, i dubbi su Khamenei, l’apertura di TeheranVenerdì si terranno nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran, nel tentativo di avvicinare le posizioni sul nucleare.
Colloqui Usa-Iran confermati da Trump: drone vicino alla portaerei nello Stretto di Hormuz
