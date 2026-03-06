iran il petrolio sale a 90 dollari le borse di nuovo ko

Il prezzo del petrolio in Iran ha superato i 90 dollari al barile, influenzando negativamente le Borse mondiali. La giornata si è rivelata complicata per i mercati finanziari, con le principali piazze azionarie che hanno registrato nuove perdite. La situazione rimane particolarmente tesa a causa del conflitto in Iran, che continua a condizionare gli scambi e le quotazioni globali.

A Piazza Affari banche nel mirino delle vendite. Lo spread è salito a 80 punti Roma, 6 marzo 2026 – Di nuovo una giornata difficile per le Borse mondiali a causa della guerra in Iran, con il prezzo del petrolio che continua a salire e supera i 90 dollari al barile. Pesa anche l’avvertimento del Qatar: “I Paesi del Golfo potrebbero fermare l’export di energie”. In Italia il diesel è arrivato a 2 euro a litro. A Piazza Affari banche nel mirino delle vendite. Lo spread è salito a 80 punti. Peggiorano i listini di borsa europei dopo l'avvio pesante degli scambi Usa. La peggiore è Madrid, che cede il 2,31% a 16.847 punti, Milano e Francoforte perdono l'1,85% rispettivamente a 43. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Attacco all’Iran, Borse in calo e sale il prezzo del petrolioApertura di seduta in netto calo per le Borse europee dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran.

Le Borse vanno a tappeto, il petrolio vola e il Golfo ferma i listini. La guerra all’Iran vista dalla finanzaLe autorità di Dubai e Abu Dhabi hanno sospeso le contrattazioni per almeno 48 ore.

Iran, Borse giù: spaventa l'escalation. Balzano i prezzi di gas e petrolio tornano i timori per l'inflazioneBorse in caduta in tutto il mondo nel quarto giorno della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Schizzano in alto ancora i prezzi del gas e sale anche ... ilgazzettino.it

Le Borse di oggi, 6 marzo. Da Qatar allarme sull’export dell’energia. Da Maersk stop alle rotteLa notizia scalda i future delle commodity dopo i cali della mattinata. Aie cerca di placare i timori: Ce n’è in abbondanza ... repubblica.it

