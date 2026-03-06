Iran il petrolio sale a 90 dollari Le Borse di nuovo ko

Il prezzo del petrolio in Iran ha superato i 90 dollari al barile, influenzando negativamente le Borse mondiali. La giornata si è rivelata complicata per i mercati finanziari, con le principali piazze azionarie che hanno registrato nuove perdite. La situazione rimane particolarmente tesa a causa del conflitto in Iran, che continua a condizionare gli scambi e le quotazioni globali.

A Piazza Affari banche nel mirino delle vendite. Lo spread è salito a 80 punti Roma, 6 marzo 2026 – Di nuovo una giornata difficile per le Borse mondiali a causa della guerra in Iran, con il prezzo del petrolio che continua a salire e supera i 90 dollari al barile. Pesa anche l’avvertimento del Qatar: “I Paesi del Golfo potrebbero fermare l’export di energie”. In Italia il diesel è arrivato a 2 euro a litro. A Piazza Affari banche nel mirino delle vendite. Lo spread è salito a 80 punti. Peggiorano i listini di borsa europei dopo l'avvio pesante degli scambi Usa. La peggiore è Madrid, che cede il 2,31% a 16.847 punti, Milano e Francoforte perdono l'1,85% rispettivamente a 43. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

