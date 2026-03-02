Le Borse vanno a tappeto il petrolio vola e il Golfo ferma i listini La guerra all’Iran vista dalla finanza

Le Borse sono in calo, il prezzo del petrolio è in forte aumento e i mercati del Golfo sono rimasti fermi, mentre le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran sono cresciute. La situazione si è aggravata dopo gli attacchi contro l’Iran, che hanno portato alla morte della Guida suprema Alì Khamenei e hanno colpito il regime degli Ayatollah.

Le autorità di Dubai e Abu Dhabi hanno sospeso le contrattazioni per almeno 48 ore. Un problema non da poco per uno degli hub finanziari del globo e anello di congiunzione tra i mercati di Occidente e Oriente. Le Borse europee sprofondano mentre il greggio schizza a 80 dollari. Ora il fattore tempo diventa centrale Stop. Sul Medio Oriente e i suoi mercati finanziari è calato il buio, dopo che Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, ucciso la Guida suprema Alì Khamenei e amputato il regime degli Ayatollah. Premesso che nel giro di poche ore il prezzo del petrolio è aumentato dell'8%, portandosi in zona 80 dollari al barile (ma gli...

Attacco in Iran, schizza il prezzo del petrolio: aumentano listini di benzina e diesel(Adnkronos) – L'attacco degli Stati Uniti e di Israele in Iran e la risposta del Paese nell'area mediorientale comincia a riflettersi con più forza...

Iran, il dispiegamento militare americano è il più consistente dalla Guerra del Golfo. Cosa significaMentre a Ginevra i negoziati tra Iran e Stati Uniti proseguono nella più stretta riservatezza, Washington stringe la morsa su Teheran.

