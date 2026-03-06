In Iran, il diritto alla difesa viene limitato quando si tratta di paesi colpiti da Israele. Il ministro della difesa, il ministro degli esteri e la presidente del parlamento europeo hanno recentemente commentato gli attacchi missilistici iraniani su Turchia, Cipro e Azerbaigian, definendoli “indiscriminati”. Questi riferimenti fanno parte di una serie di dichiarazioni ufficiali rivolte a evidenziare le azioni militari iraniane in quella regione.

1. Stati Uniti e Israele, in violazione del diritto internazionale, attaccano l’Iran. L’Iran è a questo punto autorizzato a difendersi. L’Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce il “diritto naturale” di legittima difesa, individuale o collettiva, nel caso di attacco armato contro un membro Onu, fintanto che il Consiglio di Sicurezza non adotti misure necessarie per la pace. Rappresenta l’eccezione principale al divieto dell’uso della forza. L’Iran è fin dal 1945 un membro delle Nazioni Unite. L’attacco americano e israeliano che secondo Trump aveva lo scopo di evitare un attacco iraniano lo ha in realtà reso necessario e legittimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, il diritto alla difesa fino a un certo punto: non vale per i paesi attaccati da Israele

Leggi anche: Iran, Conte: no azioni militari, diritto non vale “fino a un certo punto”

Conte: “Meloni ha accettato la servitù dell’Italia agli Usa, per il governo il diritto internazionale vale fino a un certo punto”Venezuela, ma anche Gaza e Iran nell’intervento del presidente 5 Stelle, Giuseppe Conte, nell’Aula di Montecitorio, dopo l’informativa del ministro...

Lo spazio aereo sopra l'Iran si svuota dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti

Approfondimenti e contenuti su Iran il diritto alla difesa fino a un....

Temi più discussi: Il regime change in Iran tra diritto internazionale e diritti umani; Con quest’ultima aggressione il crollo del diritto e della ragione; Guerra in Iran: quando spetta il rimborso per viaggi e voli annullati; Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionale.

Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionale ... tg24.sky.it

Iran, via libera del Senato alla risoluzione di maggioranzaL'Aula del Senato ha approvato con 94 voti a favore, 39 contrari e 8 astenuti la risoluzione del centrodestra sull'Iran. Si tratta dello stesso documento approvato alla Camera che prevede impegni sull ... repubblica.it