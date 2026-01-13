Conte | Meloni ha accettato la servitù dell’Italia agli Usa per il governo il diritto internazionale vale fino a un certo punto
Nel dibattito politico italiano, Giuseppe Conte ha criticato l’attuale governo per aver, a suo giudizio, compromesso gli interessi nazionali accettando la superiore influenza degli Stati Uniti. Durante l’intervento a Montecitorio, Conte ha citato anche questioni internazionali come Venezuela, Gaza e Iran, sottolineando la complessità delle scelte di politica estera e il dibattito sul rispetto del diritto internazionale.
Venezuela, ma anche Gaza e Iran nell’intervento del presidente 5 Stelle, Giuseppe Conte, nell’Aula di Montecitorio, dopo l’informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ci preoccupa fortemente la posizione dell’Italia perché la dottrina Meloni-Tajani è in piena consonanza con quella degli Stati Uniti, anzi – osserva polemico l’ex presidente del Consiglio – c’è una differenza perché per il governo italiano il diritto internazionale vale fino ad un certo punto”. Cita il caso Almasri e “il genocidio della popolazione palestinese a Gaza” come esempi di un doppio standard dell’azione del governo guidato da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
