Iran fonti | La scuola Shajaba Tayyiba probabilmente bombardata dagli Usa

Secondo fonti locali, sabato 28 febbraio si sarebbe verificato un attacco alla scuola elementare Shajaba Tayyiba di Minab in Iran. L’evento avrebbe provocato almeno 170 vittime, tra cui numerose studentesse. Alcune fonti suggeriscono che l’attacco possa essere stato compiuto dagli Stati Uniti, anche se questa informazione non è ancora stata confermata ufficialmente.

Potrebbe esserci la mano degli Stati Uniti dietro il bombardamento della scuola elementare Shajaba Tayyiba di Minab, che secondo resoconti locali difficilmente verificabili sabato 28 febbraio ha causato la morte di almeno 170 persone, tra cui decine di studentesse. Lo hanno rivelato a Reuters due funzionari statunitensi. Il 4 marzo il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth aveva confermato che le autorità di Washington stanno conducendo un’inchiesta sulla strage. Gli investigatori militari statunitensi, riferisce l’agenzia, ritengono probabile che le forze statunitensi siano responsabili dell’attacco, ma non hanno ancora raggiunto una conclusione definitiva né completato le indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

