Fonti Ue | Possibile attacco Usa in Iran entro 24 ore Migliaia di morti nella repressione

Secondo fonti europee citate dalla Reuters, si prospetta un possibile attacco degli Stati Uniti in Iran nelle prossime 24 ore. La tensione nella regione si accompagna a una repressione che ha già causato migliaia di vittime, evidenziando la delicatezza del contesto internazionale. Questa situazione rappresenta un elemento di preoccupazione per la stabilità dell’area e richiede attenzione e monitoraggio costante.

Due fonti europee hanno riferito alla Reuters che «è probabile un attacco americano all'Iran nelle prossime 24 ore ». «Anche un funzionario israeliano - scrive sempre la Reuters - ha affermato che Trump sembra aver preso la decisione di intervenire, sebbene la portata e i tempi non siano ancora stati chiariti». "L'Iran ha la capacità di reagire a qualsiasi attacco" L'attacco di giugno dell'Iran.

