Iran bombarda hotel di turisti in Bahrein | la comunicazione del ministero

Il ministero iraniano ha annunciato di aver bombardato un hotel di turisti a Bahrein. Nella capitale, Manama, si sono verificati diversi attacchi aerei che hanno colpito alcune strutture civili. La situazione ha portato a momenti di tensione nella città, con l’intera area interessata dagli eventi. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno confermato gli attacchi.

Momenti di tensione nella capitale del Bahrein dopo una serie di attacchi aerei che hanno colpito alcune strutture civili a Manama. A darne notizia è stato il Ministero dell'Interno del regno del Golfo, secondo cui i raid sarebbero stati condotti dall'Iran. Le esplosioni hanno provocato danni significativi agli edifici interessati, ma le autorità hanno rassicurato sul fatto che non si registrano vittime. Nelle prime comunicazioni ufficiali si era parlato di due hotel e di un palazzo residenziale finiti nel mirino degli attacchi. Poco dopo, tuttavia, il ministero ha corretto la ricostruzione, precisando che gli obiettivi colpiti sono stati un hotel e due edifici abitativi.

Leggi anche: Continuano i bombardamenti Usa e di Israele sull’Iran, che risponde con contrattacchi in Qatar e Bahrein. Idf bombarda il Libano: 7 morti. Giallo su un’offensiva curda dall’Iraq contro la Repubblica islamica. Teheran: “Colpiti gruppi separatisti”. Pasdaran rivendicano attacchi contro una petroliera Usa nel Golfo

Perché, dunque, l'Iran bombarda anche Dubai, Abu Dhabi e Doha. La drammatica escalation di attacchi fa sprofondare nuovamente i paesi del Golfo nella paura di un conflitto regionale più ampio. Ma perché Teheran colpisce i paesi che non l'hanno attaccata?

Il presidente Usa esclude un intervento militare via terra in Iran, assicurando che gli attacchi continueranno e ci sarà un cambio di leadership a Teheran. Israele bombarda anche il Libano verso presunti obiettivi di Hezbollah. Gli Emirati Arabi valutano il congel

«In Iran non ci sono masse pronte a sostenere chi bombarda. Rischia il Paese, non il regime» Il politologo: «Coinvolgere le minoranze porterà facilmente a una guerra di logoramento, come è accaduto in Iraq. Nel vuoto politico ad avvantaggia