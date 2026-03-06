iran atterrati a orio al serio alcuni passeggeri bloccati su nave msc euribia

Alcuni passeggeri della nave da crociera MSC Euribia sono sbarcati all’aeroporto di Orio al Serio. La nave era rimasta ferma nel porto di Dubai a causa delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Questa operazione si è conclusa con l’atterraggio di alcuni dei passeggeri, senza ulteriori dettagli su altre persone coinvolte o sulla durata del blocco.

Sono atterrati all’aeroporto di Orio al Serio alcuni dei passeggeri della MSC Euribia, la nave da crociera bloccata nel porto di Dubai dopo l’escalation militare tra Usa, Israele e Iran. Il volo, con a bordo croceristi in prevalenza tedeschi, è atterrato alle 17.22. Una parte dei passeggeri è salita su autobus diretta a Monaco di Baviera, da dove proseguiranno verso le rispettive residenze; altri sono stati sistemati in hotel nella zona di Bergamo in attesa di ripartire domani. “C’è stata molta paura, ci hanno trattato bene, meglio del bene, solo che adesso basta, non voglio sentire più di bombe, non voglio sentire più niente, voglio andare a casa e basta”, ha dichiarato Bruno, italiano residente in Germania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

