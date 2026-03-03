Dubai 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia I passeggeri | Fermi al porto da tre notti

A Dubai, 563 italiani sono bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia, ferma nel porto da tre notti. I passeggeri riferiscono di essere rimasti in porto senza poter partire da diversi giorni. Questa rappresenta la più alta concentrazione di turisti italiani in uno stesso luogo negli Emirati Arabi. La nave si trova in attesa di una soluzione per proseguire il viaggio.

La più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al porto di Dubai dopo l'avvio delle operazioni militari nel Golfo: «sono complessivamente - conferma all'ANSA la compagnia - 563». Nel frattempo l'associazione Codici sta raccogliendo le segnalazioni dei passeggeri a bordo per fornire assistenza legale in vista del rientro in Italia. I timori «Comprendiamo che la situazione è in continua evoluzione, ma Msc deve capire lo stato d'animo di chi si trova bloccato su una nave in un porto coinvolto in una guerra - dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici -. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Turisti aretini bloccati sulla nave da crociera nel porto di Dubai: cresce l’ansia delle famiglieArezzo, 1 marzo 2026 – Quella che doveva essere una settimana di relax si è trasformata in giorni di forte tensione.

